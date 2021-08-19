Yenidoğan bebeği çanta içinde parka terk ettiler

İstanbul Arnavutköy'de çanta içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu.

Dün akşam saatlerinde Şehir Parkı’nda dinlenen vatandaşlar, ağaçların arasından bebek sesi duydu.



Sesin geldiği yere yönelen vatandaşlar, çanta içerisinde göbek bağı kesilmemiş bir bebek buldu.

Bebeği gören Cengiz İlk, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Çevrede bebeği kimin bıraktığını araştıran polis ekipleri, bir çanta içerisine konularak terk edildiği anlaşılan bebeği Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü.



“ÜZERİNDE LEKELER VARDI”



Çantayı bulduğunda önce bebeğin bir aile tarafından unutulmuş olduğunu düşünen İlk, "Motorlu güvenlikler geziyordu. Onlara haber verdim hemen gelip bebeği çıkardılar. Polise ve ambulansa haber verdiler. Üzerinde lekeler vardı. Bir eczaneye ait ilaç poşeti de vardı üzerinde” dedi.



SAĞLIK DURUMU İYİ



Bebeğin kim ya da kimler tarafından parkta terk edildiği araştırılırken, hastaneye götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve birkaç günlük bir bebek olduğu öğrenildi.