Yerli Malı Haftası etkinliği hastanede bitti

Kırşehir’de Yerli Malı Haftası nedeniyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 15 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yerli Malı Haftası etkinliği hastanede bitti

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’de Yerli Malı Haftası etkinliğinde zehirlenen 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Cacabey Ortaokulu’nda okuyan 6’ncı sınıf öğrencileri, Yerli Malı Haftası nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi.

Yiyecekleri tüketen öğrencilerden 15’i bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı.

Yerli Malı Haftası etkinliği hastanede bitti - 1

Okul idaresinin ihbarıyla okula sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...