Yerli Malı Haftası etkinliği hastanede bitti

Okul idaresinin ihbarıyla okula sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.