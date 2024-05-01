Yerlikaya: İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için Saraçhane'de toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. İçişleri Bakanı Ali Yerkaya ise "Dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

Yerlikaya: İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum

1 Mayıs kutlaması kapsamında sabah saatlerinde Saraçhane'de toplanan CHP, DEM Parti, DİSK, KESK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı siyasi parti ve sendika üyeleri, buradaki açıklamaların ardından Meydanı'na yürümek üzere harekete geçti.

Grupların Taksim Meydanı'na çıkması engellenirken, kaldırım taşları ve bayrak sopalarıyla polise saldıran göstericilere biber gazıyla müdahale edildi.

Polis ekipleri yürümekte ısrar edenleri Saraçhane Meydanı'na kadar uzaklaştırırken, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB'nin oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin eylemi sonlandırmasının ardından gruplar dağıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerlikaya "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Yerlikaya, paylaşımını şu sözlerle sonlandırdı:

"Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle."

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