Yerlikaya: İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum

1 Mayıs kutlaması kapsamında sabah saatlerinde Saraçhane'de toplanan CHP, DEM Parti, DİSK, KESK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı siyasi parti ve sendika üyeleri, buradaki açıklamaların ardından Taksim Meydanı'na yürümek üzere harekete geçti.



Grupların Taksim Meydanı'na çıkması engellenirken, kaldırım taşları ve bayrak sopalarıyla polise saldıran göstericilere biber gazıyla müdahale edildi.



Polis ekipleri yürümekte ısrar edenleri Saraçhane Meydanı'na kadar uzaklaştırırken, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB'nin oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin eylemi sonlandırmasının ardından gruplar dağıldı.



İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN PAYLAŞIM



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.



Yerlikaya "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum." dedi.



Yerlikaya, paylaşımını şu sözlerle sonlandırdı:



"Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle."