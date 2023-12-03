Yılbaşı rezervasyonları öncesi dikkat: Ünlü restoranların rezervasyon dolandırıcıları ile başı dertte

Son zamanlarda ortaya çıkan yeni bir dolandırıcılık yöntemi; ünlü restoranların adını kullanarak oluşturulan klon siteler üzerinden sahte rezervasyon yaparak müşterilerden kapora adı altında para almak.
Dolandırıcılar yapay zeka sistemlerini kullanarak ünlü restoranların internet sitelerini birebir kopyalıyor ve bu sitelerde restorana ait bütün bilgileri gerçekmiş gibi paylaşıyor. Ardından restorana gelmek için rezervasyon yapmak isteyen vatandaşlar da bu sahte restoran sitelerini gerçek zannederek, site üzerinde belirtilen telefon numarası üzerinden dolandırıcılarla iletişime geçiyor. Rezervasyon adı altında bu dolandırıcılara ödeme yapan vatandaşlar restorana geldiklerinde dolandırıldıklarını anlıyor.
SON KURBAN ŞEF ARDA TÜRKMEN OLDU
Şef Arda Türkmen de bu dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılar Arda Türkmen'in restoranına ait internet sitesinin neredeyse birebir aynısını yaparak, restorana gelmek için rezervasyon yapan müşterilerden kapora adı altında para alıp dolandırdı. Müşteriler olmayan, sahte rezervasyonları üzerine şefin restoranına gelip "Bizim rezervasyonumuz vardı, kapora verdik" deyince gerçek ortaya çıktı.
"BİN EURO VER YAKANDAN DÜŞEYİM"
Türkmen de bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaparak müşterilerini dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Arda Türkmen'in paylaşımlarını gören dolandırıcı ise sosyal medya üzerinden şefe ulaşıp, "Bana 1000 euro ver, düşeyim yakandan" dedi.
Restoranı adına sahte web sitesi açılıp misafirlerinin dolandırıldığını ve dolandırıcının kendisinden para istediğini anlatan Arda Türkmen, "Aynı kişi başka bir Antepli baklavacının bütün hesaplarını ele geçirmiş. Hala da sipariş alıyormuş dönem dönem. Önemli olan onun için parayı almak." diye konuştu.
YILBAŞI REZERVASYONLARI ÖNCESİ DİKKAT!
Yılbaşı rezervasyonları öncesi vatandaşların bu dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Türkmen, "Bu çok yapılmaya başlandı son dönemlerde. Ciddi şekilde de bütün arama motorlarında birçok restoranın farklı farklı sahte web adresleri var. Artık kapalı grup rezervasyonlarına, 6-8 kişilik rezervasyonlara müesseseler önden rezervasyon için makul bir miktarda kaparo istiyor. Bunu bilen dolandırıcılar da restoranın bütün detaylarını öğrenip sanki o restoranla muhatap oluyormuşsunuz gibi size telefon açtığınızda bilgi veriyorlar, rezervasyon yapıyorlar. Ardından bir hesap numarası gönderiyorlar. Siz de hesap numarasını kontrol etmeden kaporayı yolluyorsunuz. Bu son dönemlerde araba kiralamada, otel konaklamalarında, restoranlarda çok olmaya başladı. Hele bir de şimdi önümüz yılbaşı, bu yılbaşı döneminde kapalı grup rezervasyonları çok olacaktır. Genel olarak en üste çıkana, alışkanlık olarak tıklanıyor. Orası her zaman doğru adres olmuyor" dedi.
"YAPAY ZEKA ARAÇLARINI KULLANIYORLAR"
Dolandırıcıların yapay zeka teknolojisini kullanarak siteleri nasıl kopyaladıklarının ayrıntılarına değinen İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berk Üstündağ, "Yaygın olarak da iki tane teknik kullanılıyor. Ya darkweb dediğimiz ya da internette yaygın kullanılan bazı kodları alıp o kodlar aracılığıyla bir web sitesinin içeriğini çıkartıyorlar. Bu web sitelerinin içeriğini çıkartmak için ikinci bir yöntem de yapay zeka araçlarını kullanmak. Örneğin yapay zekaya diyorsunuz ki "Bir web sitesinin klonunu çıkartan bir python kodu yazar mısın?". Önce bir mesaj veriyor, site klonu yapmak yasa dışıdır diye. Bunun sebebi yapay zeka servisi aslında bu konuda uyarılmış durumda. Fakat bunu başka şekillerde yazdığınız da gördüğünüz gibi kodu alabiliyorsunuz. Kodu alıp, çalıştırdığınızda sitenin orijinal ismiyle giriyoruz. Size gelen herhangi bir linkin orijinal olup olmadığını kontrol etmeniz lazım" dedi.
"RESTORANIN KENDİ ADINDAN ÖNCE SAHTESİ GELİYOR"
Arama motorlarının farkında olmadan suça ortak olduğunu kaydeden Prof. Dr. Berk Üstündağ, "İzleyiciler açısından da şuna dikkat etmek lazım; hem gelen e-postalarda, hem de girdikleri internet sitelerinde öncelikli olarak bunun orijinal internet sitesi olup olmadığına bakmaları gerekiyor. Restoran örneğinde olduğu gibi korsanlar kendilerini orijinal sitenin üzerine de çıkartmayı başarabiliyorlar. Bu yöntemle sahte ziyaretlerle zombilerle saldırı yapıyorlar. Aslında saldırı değil o. Arama motoru onu sanki farklı yerlerden kişilerin o internet sitesinin ziyaretçisi olarak görüyor. Dolayısıyla o da kullanıcısına kolaylık sağlamak amacıyla farkında olmadan bir suça ortak olmuş oluyor. Hedef restoranın adını yazdığınızda restoranın kendi adından önce sahtesi gelmeye başlıyor. Bu da restoran sahibini doğal olarak mağdur duruma düşürüyor" şeklinde konuştu.
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