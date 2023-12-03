Yılbaşı rezervasyonları öncesi dikkat: Ünlü restoranların rezervasyon dolandırıcıları ile başı dertte

"BİN EURO VER YAKANDAN DÜŞEYİM"

Türkmen de bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaparak müşterilerini dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Arda Türkmen'in paylaşımlarını gören dolandırıcı ise sosyal medya üzerinden şefe ulaşıp, "Bana 1000 euro ver, düşeyim yakandan" dedi.

Restoranı adına sahte web sitesi açılıp misafirlerinin dolandırıldığını ve dolandırıcının kendisinden para istediğini anlatan Arda Türkmen, "Aynı kişi başka bir Antepli baklavacının bütün hesaplarını ele geçirmiş. Hala da sipariş alıyormuş dönem dönem. Önemli olan onun için parayı almak." diye konuştu.

YILBAŞI REZERVASYONLARI ÖNCESİ DİKKAT!

Yılbaşı rezervasyonları öncesi vatandaşların bu dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Türkmen, "Bu çok yapılmaya başlandı son dönemlerde. Ciddi şekilde de bütün arama motorlarında birçok restoranın farklı farklı sahte web adresleri var. Artık kapalı grup rezervasyonlarına, 6-8 kişilik rezervasyonlara müesseseler önden rezervasyon için makul bir miktarda kaparo istiyor. Bunu bilen dolandırıcılar da restoranın bütün detaylarını öğrenip sanki o restoranla muhatap oluyormuşsunuz gibi size telefon açtığınızda bilgi veriyorlar, rezervasyon yapıyorlar. Ardından bir hesap numarası gönderiyorlar. Siz de hesap numarasını kontrol etmeden kaporayı yolluyorsunuz. Bu son dönemlerde araba kiralamada, otel konaklamalarında, restoranlarda çok olmaya başladı. Hele bir de şimdi önümüz yılbaşı, bu yılbaşı döneminde kapalı grup rezervasyonları çok olacaktır. Genel olarak en üste çıkana, alışkanlık olarak tıklanıyor. Orası her zaman doğru adres olmuyor" dedi.