Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Menderes ilçesinde Turkcell Veri Merkezi'nin açılış programında konuştu.



Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yatırımların kesintisiz devam etmesi için, yatırımların daha çok istihdama dönüşmesi için ihtiyacımız olan nedir istikrar ve güven. İstikrar olmayan, güven olmayan ülkelerde yatırım olmaz. İşte bakıyoruz etrafımıza Suriye, Irak, Yemen, Libya başka ülkeler büyük perişanlık var. İnsanların düzenleri bozulmuş, evini barkını terketmiş, göçmen olma yolunda hayatları sönmüş ama Türkiye bölgede sadece kendi kalkınmasını kendi gelişmesini sürdürmekle kalmıyor aynı zamanda mazlum milletlerin evlatlarına da kucak açıyor, onları bağrına basıyor.

Şimdi bazı cumhurbaşkanı adayları çıkıp sürekli 'önemli değil bizim kazanıp kazanmamamız, Tayyip Erdoğan'ı yeter ki indirelim yeter.' Ne tesadüf ki bazı dost bildiğimiz ülkeler de aynı şeyi söylüyor. Onlar da 'Tayyip Erdoğan'ı indirelim biz, nasıl olsa dişimize göre ülkede birisi çıkar onunla düzenimizi devam ettiririz, planımızı pürüzsüz uygulayabiliriz.' diyor. Güney hudutlarımızda bir terör devleti kurdurmak ve Türkiye'yi terbiye etme planları var. Kürtlerin devletleri, bayrakları var. Bayrağımızdaki kırmızı renk hem Türk'ün hem Kürt'ün şehit kanlarıyla oluşmuştur. Size mi kaldı Kürtlere devlet kurmak. Gün birlik beraberlik günüdür. Pazar günü yapılacak seçimlerin önemli olduğunun bir kez daha altını çiziyorum. Ülkenin beka meselesi olduğunun altını çiziyorum. Türkiye'nin son 15 yılda elde ettiği güven ve istikrarın devamı 2023 hedeflerine emin adımlarla gitmesi için istikrarın devamı şart. Güçlü icraat için yeni sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımızı seçmek yetmez. Güçlü Meclis de lazım.

Cumhuriyeti kuran Atatürk'ün partisi CHP'de adaylar, adaylığı açıklandıktan sonra Anıtkabir'e giderlerdi. Şimdiki cumhurbaşkanı adayı nereye gitti, bölücülerin baş destekçisi Selahattin Demirtaş'ın yanına gitti. Bu bile tek başına karşı karşıya kaldığımız tehlikeyi gösteriyor. Cumhuriyetin partisine bölücülerle iş birliği yapmak yakışmaz.

Billboadlara Atatürk'ün posterini koymuşlar her yer İzmir gibi olsun. İzmir Kordon'dan Karşıyaka'dan ibaret değil. Şuraya gelebilmek için ne kadar zahmet çektiğimizi görün. Laf olsun torba dolsun diye konuşmakla olmaz. Bugüne kadar yaptıklarımızın gelecek dönemde de yapacaklarımızın teminatı olduğunu biliyoruz."