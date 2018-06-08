Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak bölgesinde yürütülen operasyonlara ilişkin değerlendirme yaptı.

Reuters'a konuşan Yıldırım, "Türk askeri Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde, Kandil'le ilgili her seçenek masada" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili olarak dün akşam yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti: "Olayın tabii iki boyutu var. Kandil var, Sincar var. Bizim şu anda eğer Irak'tan Türkiye'ye herhangi bir tehdit olursa ki zaman zaman oluyor. Tabii burada Bağdat yönetimiyle de bu konuyu süratle görüşürüz. Bağdat yönetimi 'ben bu işi çözerim' dediği takdirde ne ala. Ama Bağdat yönetimi 'çözemem' dediği takdirde kimseden icazet almayız, Sincar'ı da Kandil'i de vururuz. Hatta hatta, bunu ilk defa dillendiriyorum Mahmur. Mahmur çok önemli. Birleşmiş Milletler şöyle demiş, böyle demiş. Birleşmiş Milletler'in Mahmur meselesini de halletmesi lazım çünkü Mahmur'da terörist yetiştiriliyor. Orası bir kuluçka yuvasıdır."