'Yıpranmış bayrak, uykumu kaçırıyor' dedi, bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Anadolu Lisesi’nde tarih öğretmeni olarak görev yapan Kevser Coşgun Ay, eşiyle Balıkesir'in Sındırgı ilçesine geldi.

Çarşıda dolaşırken 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için asılan bazı Türk bayraklarının yıpranmış olduğunu gören Ay, kaymakamlık ve belediyeden onları yenisiyle değiştirmek için izin aldı.

Ay, gece saatlerinde yanında taşıdığı merdivenle yıpranmış bayrakların yerine yenilerini astı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrakları asan kişiyi araştıran iş yeri sahibi Recep Parlak, tarih öğretmeni Kevser Coşgun Ay'a ulaşıp teşekkür etti.



"BAYRAĞIMIZIN PIRIL PIRIL OLMASINI İSTERİM"



Gezdiği farklı illerde eskiyen, yıpranan, solmuş bayrak gördüğünde huzursuz olduğunu söyleyen Kevser Coşgun Ay, "Uykularım kaçıyor. Gece yarısı yapmamın nedeni, kimseye görünmeden yapmak. Bunu sadece sevdiğim için yapıyorum. Siz beni çağırınca da mesaj vermek, insanların, bayrağımıza farkındalık kazanmaları için konuşmak istedim. Rüzgar, güneş ve toz nedeniyle bayrağımızın yıpranmış görüntüsü güzel değil. Şehitlerimizin kanıyla oluşmuş şanlı Türk bayrağının olması gerektiği gibi pırıl pırıl, ütülü olmasını isterim" ifadelerini kullandı.

Kevser Coşgun Ay'ın yaptığı dolomit taşından özel Türk bayrağı çalışması

"YIPRANMIŞ BAYRAKLARI YENİLEDİM"



Sındırgı Kaymakamlığı'na dolomit taşından özel Türk bayrağı çalışması yapıp hediye de eden Ay, "Sındırgı ilçesine geldiğimde esnaf iş yerlerine, evlerine pek çok bayrak asmış. Fakat bazı yerlerde günün şartlarından dolayı eskidiğine, kirlendiğini, yıprandığını fark edememişler. Çok sayıda bayrak aldım ve yıpranmış olanları yeniledim" dedi.



Ay, boyutları uygun olmadığı için duvardaki bayrağı yeniden çizdi

"DUVARDAKİ TÜRK BAYRAĞINI YENİDEN ÇİZDİM"



Sındırgı'nın girişinde duvara resmedilen Türk bayrağını boyutları uygun olmadığı için yeniden çizdiğini söyleyen öğretmen şunları söyledi:



"Dolomit taşından da özel olarak bir çalışma yaptım ve bunu da Sındırgı Kaymakamlığı'mıza hediye ettim. Bu çalışmanın da Kaymakamlık binası içine konulması beni çok mutlu etti. Yeter ki insanlar bana desinler ki; 'O eski bayrağı almanızda sıkıntı yok hocam.' Burada, tatil için ayırdığım parayı bayrağımıza harcadım. Aynı zaman da Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı. Tüm şehitlerimizi saygıyla, minnettarlıkla anmak istiyorum."



'SINDIRGI GELİNİ, BAYRAK AŞIĞI'



İş yeri sahibi Recep Parlak ise "Hocamızı tanımaktan memnuniyet duydum. Kendisi Sındırgımızın geliniymiş. Aynı zamanda bayrak aşığı. Sanayide gezerken kirlenmiş ve solmuş bayrakları görüyor, yenileriyle değiştiriyor. Kamera kayıtlarından araştırınca hocamı buldum ve tanıştık. Yeni bayraklar da getirdi. Sındırgı'yı yeni bayraklarla süsledi" dedi.

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