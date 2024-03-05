YLSY sözlü sınav sonuçları (2023 YLSY sınav sonucu sorgulama)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından YLSY sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YLSY sonucu http://rebus.meb.gov.tr üzerinden görüntülenebilecek.

YLSY sözlü sınav sonuçları (2023 YLSY sınav sonucu sorgulama)

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencilerin Sözlü Sınav (YLSY)  Sonuçları açıklandı. Adaylar "Kullanıcı Girişi" bölümünden REBUS'a giriş yaptıktan sonra "Yerleştirme ve Sonuç İşlemleri" alanından sonuçlarını görüntüleyebilir.

YLSY Yerleştirme Puanı 70 ve üzeri olan adaylar kurum kontenjanı tercihlerini (http://yyegm..gov.tr/) sitesinden daha sonra ilan edilecek tarihler arasında REBUS (http://rebus.meb.gov.tr/) üzerinden yapabileceklerdir.

YLSY SONUCU SORGULAMA

YLSY sözlü sınav sonuçları (2023 YLSY sınav sonucu sorgulama) - 1

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada; "1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile yurt dışında lisansüstü öğrenime gönderilecek öğrencilerimizin sözlü sınav sonuçlarını açıkladık.

Bir kıvılcım olarak göndereceğimiz evlatlarmızın aziz milletimize hizmet gayesiyle bir alev olarak döneceklerine olan inancımız tamdır.

Öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun.

Sözlü sınav sonuçlarını https://rebus.meb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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