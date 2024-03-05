YLSY sözlü sınav sonuçları (2023 YLSY sınav sonucu sorgulama)

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada; "1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile yurt dışında lisansüstü öğrenime gönderilecek öğrencilerimizin sözlü sınav sonuçlarını açıkladık.



Bir kıvılcım olarak göndereceğimiz evlatlarmızın aziz milletimize hizmet gayesiyle bir alev olarak döneceklerine olan inancımız tamdır.



Öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun.



Sözlü sınav sonuçlarını https://rebus.meb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.