YÖK Başkanı Özvar: Yapay zeka temaslı 10 yeni program açmayı planlıyoruz

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Yükseköğretimde Üretken Yapay Zeka: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı'na katıldı.



Özvar, insan hayatına erken giren ve etkileri hızlıca bütün dünyaya yayılan yapay zeka servisi olduğunu söyleyerek yapay zekanın Google'dan daha etkili olacağını belirtti.



Özvar konuşmasında yapay zekanın zaten ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde etkin olarak kullanıldığını ancak hukuki düzenlemelerle yüksek öğrenime kazandırılmasını planladıklarını belirtti.



Prof. Dr. Özvar, yeni yüksek öğrenim programları hakkında, "Bilhassa yapay zeka başta olmak üzere iletişime de ayrıca ehemmiyet veriyoruz. Bu iki alanın yüksek öğretimde lisans ve ön lisansta bir şekilde iç içe olması hatta bu programlara enjekte edilmesi gerektiğini söylüyor ve üniversitelerle bunu paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



"DAHA FAZLA İSTİHDAM SAĞLANABİLİR"



Prof. Dr. Özvar yapay zekanın geliştirdiği iş imkanlarından bahsederek bu sene 10 civarında yeni program açmayı, üniversitelere teklif etmeyi planladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Özvar, "Bizim düşüncemiz şu; lisans ve ön lisans programları bir şekilde yapay zeka veya onun öncesi yazılımlarla bir araya getirilebilirse biz lisans ve ön lisan öğrencilerimizin mezuniyet sonrası bir iş yerinde veya Home Office biçiminde daha fazla istihdam yakalanabileceği inancını taşıyoruz." diyerek öğrencilere yeni iş imkanları oluşturacak bazı programları da yakından takip ettiklerini belirtti.