Yol verme tartışması kanlı bitti

Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde otomobilin sürücüsü Y.A.M. ile önünde seyreden özel halk otobüsü şoförü M.E. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.



Otobüsten inen M.E. elindeki sopayla otomobilin camını kırdı.



Bunun üzerine Y.A.M. aracındaki pompalı tüfekle otobüsün içine kaçan şoför M.E'ye ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ayağından yaralanan M.E, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Zanlı Y.A.M. gözaltına alındı.

