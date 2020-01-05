Yola fırlayan köpek kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı

Manisa'da Alaşehir yönüne giden İbrahim Tufan (45), aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki minibüsle ani manevra yaptı.



Bu sırada kontrolden çıkan minibüs, şarampole yuvarlandı.



Minibüste Gamze Çiftçi (35) ile yaşamını yitiren kişinin, Muzaffer Kurt (55) olduğu belirlendi. Salihli ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırılan 9 yaralıdan 4'ünün ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



SÜRÜCÜ: HIZIM ÇOK YÜKSEK DEĞİLDİ



Kazayı hafif yaralı atlatan minibüs sürücüsü İbrahim Tufan, "Hızım çok yüksek değildi. Önüme birden köpek fırlayınca çarpmamak için aniden direksiyonu kırınca hakimiyeti kaybettim" dedi.



Kaza nedeniyle yolun Salihli- Alaşehir yönünde ulaşım, 2 saat tek şeritten kontrollü sağlandı.