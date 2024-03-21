Yolcu dolu minibüs bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı

Karabük'te Taşkesti Caddesi istikametine seyir halinde olan K.K. sevk ve idaresindeki minibüs yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak önce karşı istikametten gelen A.Y. sevk ve idaresindeki işçi servisinin dikiz aynasına ardından da bir evin bahçesindeki duvara çarptı.

Facianın eşiğinden dönülen kazada minibüste yolcu olarak bulunan N.A., U.B., B.A., O.L. ve S.K. yaralanırken olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Minibüsün işçi servisinin aynasına çarptığı anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün yokuş aşağı hızla geldiği ve aynaya çarptıktan sonra manevra yaptığı yer alıyor.