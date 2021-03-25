Yolcu otobüsünde corona virüs paniği

Ankara'da virüs testi yaptırıp şehirlerarası otobüse binen baba ve oğlu, sonuçların pozitif olduğunu yolda öğrendi. İkisine de toplam 6 bin 300 lira ceza kesildi.

NTV Haber - DHA 25.03.2021 - 09:14

Yolcu otobüsünde corona virüs paniği

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Ankara'da yaşayan baba-oğul, corona virüs testi yaptırdı, 2 saat sonra da memleketleri Şanlıurfa'ya gitmek üzere otobüse bindi.

Ancak testlerin sonucu pozitifti.

Görevliler, baba-oğulun otobüste olduğunu ve Aksaray'a yaklaştığını tespit etti. Polise haber verildi.

Ekipler, otobüs şoförüne ulaşıp durumu bildirdi. Baba-oğul, terminalde araçtan indirildi.

Ambulansla yurda götürülerek karantinaya alınan iki kişiye de 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Otobüs, dezenfekte edildi.

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