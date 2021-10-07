Yolcu uçağına bomba ihbarı

Haberler - NTV Haber 07.10.2021 - 13:04 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 13:17
Trabzon Havalimanı'nda havadayken bomba ihbarı yapılan uçakta arama başlatıldı.
Kuveyt-Trabzon seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı havada olduğu sırada bomba ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcular tahliye edilirken, havalimanında geniş güvenlik önlemi alındı.
İtfaiye ve ambulansların bekletildiği havalimanında bomba imha uzmanı ekipler uçakta arama başlattı. Pist hava trafiğine kapatıldı.