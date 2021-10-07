Yolcu uçağına bomba ihbarı

Kuveyt- seferini yapan yolcu uçağına havadayken bomba ihbarı yapıldı. Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki yolcular tahliye edildi, bomba imha uzmanı ekipler uçakta arama başlattı.

Haberler - NTV Haber 07.10.2021 - 13:04 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 13:17

Yolcu uçağına bomba ihbarı

Havalimanı'nda havadayken bomba ihbarı yapılan uçakta arama başlatıldı.

Kuveyt- seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı havada olduğu sırada bomba ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine uçak, Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcular tahliye edilirken, havalimanında geniş güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye ve ambulansların bekletildiği havalimanında bomba imha uzmanı ekipler uçakta arama başlattı. Pist hava trafiğine kapatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...