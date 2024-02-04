Yolculara uçuş kuralları çağrısı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2023'te kurallara uymayan 200 yolcuyu uçuştan menetmek zorunda kaldıklarını belirterek, bu yolcuların aynı zamanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 10 bin lirayı aşan idari cezalara muhatap olabildiğini bildirdi.



Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolculardan uçuş kurallarına uymalarını istedi.



THY Genel Müdürü Ekşi, "Ne siz üzülün ne biz üzülelim. 2023 yılında kurallara uymayan 200 yolcumuzu uçuştan menetmek zorunda kaldık. Bu yolcular aynı zamanda SHGM tarafından 10 bin lirayı aşan idari cezalara muhatap olabilmektedirler." ifadesini kullandı.



Bilal Ekşi, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğin" yer aldığı bağlantı adresini de paylaştı.