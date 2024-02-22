Yoldan çıkan araç tarlaya uçtu: 3 yaralı

Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Kelhalil Mevkiinde yaşanan kazada, H. A. (19) yönetimindeki otomobili ile Adıyaman istikametinden Malatya istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

Çevredekilerin kazayı görüp 112 Acil Servisi araması ile bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri araçta bulunan sürücü H. A. ile araçta bulunan yolcular H. İ. A. (18) ve B.C.T.’yi (18) olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.