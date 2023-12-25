Yolun karşısına geçmek isteyen adamın acı sonu

Bingöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih O., hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isteyen adamın acı sonu
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Kaza, akşam saatlerinde - Ilıcalar karayolunda meydana geldi. M.G. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih O.'ya çarptı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Fatih O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isteyen adamın acı sonu - 1

Fatih O.'nun cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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