Yozgat'a 15 firari hükümlü yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-27 Kasım arasında kent genelinde adli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Çalışmada, aralarında hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.L, hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.C.A. ile çeşitli suçlardan 3 ay 22 gün ile 6 yıl 3 arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.



Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

