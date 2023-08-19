Yozgat'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Yozgat- Sivas kara yolu Fakıbeyli köyü kavşağında meydana geldi.
Yozgat'tan Sivas istikametine seyir halinde bulunan Abdulkerim Ş. yönetimindeki otomobil, Fakıbeyli köyünden kara yoluna çıkan otomobille kavşakta çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsüsü Cafer E. hayatını kaybederken eşi A.E. ile diğer otomobilin sürücüsü Abdulkerim Ş. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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