Yozgat'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada otomobil sürücüsüsü Cafer E. hayatını kaybederken eşi A.E. ile diğer otomobilin sürücüsü Abdulkerim Ş. yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.