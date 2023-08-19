Yozgat'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Yozgat'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

, akşam saatlerinde - Sivas kara yolu Fakıbeyli köyü kavşağında meydana geldi.

Yozgat'tan Sivas istikametine seyir halinde bulunan Abdulkerim Ş. yönetimindeki otomobil, Fakıbeyli köyünden kara yoluna çıkan otomobille kavşakta çarpıştı.

Yozgat'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - 1

Kazada otomobil sürücüsüsü Cafer E. hayatını kaybederken eşi A.E. ile diğer otomobilin sürücüsü Abdulkerim Ş. yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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