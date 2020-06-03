Yozgat'ta keneden üçüncü ölüm

İHA 03.06.2020 - 17:15
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde kene tarafından ısırılan bir kişi hayatını kaybetti.
Kazankaya köyünde yaşayan 68 yaşındaki Ömer Çekerek, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Ömer Çekerek, Kazankaya köyünde toprağa verildi.
Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Çekerek’in 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Ömer Çekerek’in ölümü ile Yozgat’ta 2020 yılı içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.
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