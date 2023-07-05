Yozgat'ta ormanlık alanlarda gece ateş yakmak yasaklandı

Yozgat Valisi Ziya Polat, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilere, havaların ısınması ve orman yangınları riskinin artması nedeniyle bir dizi tedbir aldıklarını söyledi.



Çamlık Milli Parkı ve il genelindeki ormanlık alanlarda bugünden itibaren 11 Eylül'e kadar bazı yasaklar aldıklarını belirten Polat, "Özellikle Çamlık bölgemiz ve Akdağmadeni ormanları bölgesinde iki itfaiyeyi gece gündüz nöbetçi bırakacağız. Çamlık, şehrin en önemli markasıdır. Burayı korumak sadece bizim değil, hepimizin görevi. Tüm hemşerilerimizden, misafirlerimizden, Çamlık'a sahip çıkmalarını istiyoruz." dedi.



Polat, parklarda belirlenen ocaklar dışında ateş yakmanın yasak olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bunun dışında akşam saat 20.00 ile 07.00 arasında mangal, semaver ve ateş yakmak yasak. Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında yangınına sebebiyet verebilecek maytap, havai fişek gibi malzemelerin kullanılması yasaklanmıştır. Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır."

