Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 17 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan Mis Amasya Tur'a ait M.K. (54) yönetimindeki 05 ACF 108 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat-Kayseri kara yolunun Battal köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Yaralanan 4'ü ağır 19 kişi, Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dindar Kelsaka (64) ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melda Yavuz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.