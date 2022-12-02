YPG/PKK'lı teröristlerin hayattan kopardığı öğretmenin ismi kütüphanede yaşatılacak

Gaziantep Büyükşehir ve Nizip Belediyesinin ortak çalışması sonucunda ilçedeki Millet Bahçesi'nde bulunan Çocuk Kütüphanesi'nin ismi Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan Çocuk Kütüphanesi olarak değiştirildi.



Yeni ismiyle kütüphanenin açılışı Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Ayşenur Alkan'ın ailesi ve diğer ilgililerin katılımıyla yapıldı.



Şahin, açılışta, Alkan'ın anısını yaşatacak kütüphanenin her gün çocuklarla dolup taşacağını söyledi.



Ayşenur öğretmenin kitap okumayı çok seven bir yapıya sahip olduğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu:



"Ayşenur'un bu özelliğini annesi bize anlattı. Bu yüzden kütüphaneye onun ismi çok yakışacak. Bu kütüphanenin içinde binlerce Ayşenur gibi fedakar öğretmenler yetişecek. Bir ölür bin diriliriz diyen büyük bir milletin evlatlarıyız. Hiç tanımadığı bir çocuğun yaşaması için kendi canını veren hocalarımız hiç bitmeyecek. Ayşenur kızımız, şu anda cennetin en güzel yerinde ve bize bakıyor."