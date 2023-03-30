YSK Başkanı'ndan adaylık itirazlarına ilişkin açıklama

YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurularına yapılan itirazlarla ilgili açıklama yaptı.

Yener, oluşturulan seçim takvimine göre geçici cumhurbaşkanı adayları listesinin dün ilan edildiğini hatırlattı.



Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin adaylıklarına yapılan itirazların değerlendirildiğini söyleyen Yener, "Oy birliği ile her 3 aday yönünden adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiştir." dedi.

Buna göre cumhurbaşkanlığı seçiminde, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan yarışacak.

Kesin aday listesi, yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak ardından cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.