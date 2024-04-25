Yüksekova’da kartpostallık görüntü: 2 mevsim bir arada

Yüksekova’da her mevsimin ayrı güzelliğe sahip olduğunu söyleyen Ali Yiğit, “Bölgemiz iki mevsimi aynı anda yaşamaktadır. Güzel bir ovamız var. Şu an ova yeşile bürünmüşken, yanı başında bulunan Cilo Dağı'nın zirvesinde halen kar duruyor. 2 mevsimi bir arada yaşamak mümkün. Biz de bu iki mevsimi bir arada yaşamak ve bu manzarayı fotoğraflamak için geldik” dedi.