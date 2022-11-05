Yunan yetkili Türkiye'ye girmedi

Yunanistan'ın Orta Makedonya Bölge Başkanı Apostolos Tzitzikostas, feribot seferiyle Türkiye'ye geldi.

İzmir'de gümrük işlemleri yapıldığı sırada, Türkiye'ye giriş kısıtlaması bulunan biriyle isim benzerliğinden kaynaklanan teknik bir sorun yaşandı.

Yetkili, bir süre yerel makamlarca misafir edildi. Sorunun giderilmesinin ardından Yunan yetkiliye İzmir'e giriş yapabileceği bildirildi. Ancak yunan yetkili, giriş yapmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Öte yandan, Yunan makamları daha önce, TRT Eski Genel Müdürü İbrahim Eren, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve Başkan Yardımcısı Hadi Urus'un ülkelerine girişine izin vermemişti.