Yurt dışından dönen husumetlisine evinin önünde pusu kurdu

Tunceli’de bir kişi, yurt dışından döndüğünü öğrendiği husumetlisini, evinin önünde bekleyip öldürdü.



Olay, öğle saatlerinde Mazgirt ilçesi Karsan köyünde meydana geldi. Kaya Doğan, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan Gündüz Çelik’in çalışmak için gittiği yurt dışından döndüğünü öğrendi.



Doğan, Çelik’in evinin önünde beklemeye başladı. Otomobille evinin önüne gelen Çelik’i gören Kaya Doğan, onu araçtan silah zoruyla indirerek av tüfeğiyle vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Çelik, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalelerine karşın yaşamını yitirdi.



Gündüz Çelik’in cenazesi otopsi için morga götürüldü.



Jandarma, olayın ardından Doğan’ı gözaltına aldı.