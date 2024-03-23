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Yüzlerce abone elektriksiz kalmıştı: Şırnak’taki arıza giderildi

Şırnak’ın Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri arasında yoğun kar yağışı ve sağanak nedeniyle hasar gören ana elektrik hattındaki arıza, giderildi.

Yüzlerce abone elektriksiz kalmıştı: Şırnak’taki arıza giderildi

’ta günlerdir devam eden sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Aniden bastıran kar nedeniyle kırsalda bazı yollar ulaşıma kapandı, toprağın yumuşaması ve rüzgarın etkisi ile Uludere-Beytüşşebap ilçeleri arasındaki ana iletim hattını taşıyan 2 direk devrildi.

İletim hattı kopunca Uludere ilçesinde yaklaşık 4 bin abonenin elektriği kesildi.

Bunun üzerine acil durum ilan edilerek 4 mühendis, 4 tekniker ve 15 teknisyen olmak üzere toplam 23 kişilik personelden kurulan 5 ekip bölgede görevlendirildi ve arıza giderildi.

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