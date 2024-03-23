Yüzlerce abone elektriksiz kalmıştı: Şırnak’taki arıza giderildi

Şırnak’ta günlerdir devam eden sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.



Aniden bastıran kar nedeniyle kırsalda bazı yollar ulaşıma kapandı, toprağın yumuşaması ve rüzgarın etkisi ile Uludere-Beytüşşebap ilçeleri arasındaki ana elektrik iletim hattını taşıyan 2 direk devrildi.



İletim hattı kopunca Uludere ilçesinde yaklaşık 4 bin abonenin elektriği kesildi.



Bunun üzerine acil durum ilan edilerek 4 mühendis, 4 tekniker ve 15 teknisyen olmak üzere toplam 23 kişilik personelden kurulan 5 ekip bölgede görevlendirildi ve arıza giderildi.