Zakhar’ın cenazesi kimsesizler mezarlığında bulundu (Savaştan kaçıp gelmişlerdi, Rönesans Rezidans’ta can verdiler)

CENAZE UKRAYNA’YA GİDECEK



Depremde annesi Irina ve babası Cengiz Taşçı’yı, akrabaları Yulia Petrova ile Matvei Gladki'yi ve son olarak Zakhar’ı kaybeden Alona Sevgi Taşçı, “Zakhar'ın anneanesi onu bulabilmek için Hatay'a gelmişti. Savcılığa gittiğinde oradaki çocuk görsellerinden Zakhar'a benzeyen bir çocuğu görmüş. Uyuşmama ihtimali olmasına rağmen verdiği DNA testi Zakhar ile uyuşmuş. Böylelikle Zakhar'ın kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrendik. Çok üzgünüz ama artık en azından nerede olduğunu biliyoruz.” dedi.

Taşçı, şöyle devam etti:



“Zakhar'ın babası aslında DNA vermek için Hatay'a geliyordu. Ancak Zakhar'ın yerini öğrendik. Cenaze Ukrayna'ya götürülecek. Oradaki mezar yeri de açıldı. Zakhar şubat ayının 18'inde bulunmuş ve kayıtlara A1 blok olarak girmişler. Ama onlar A2 blokta yaşıyorlardı. Zakhar'ın çıkma durumunda bize haber vereceklerdi. Bloklar karıştığı için muhtemelen bulunduğunda bize bildirmediler.”