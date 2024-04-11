Zehir tacirlerine operasyon: 11 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce “Uyuşturucu Madde Ticaretinin” önlenmesine yönelik yapılan 5 farklı operasyonda; 23 bin 210 adet sentetik ecza maddesi 20.53 gram metamfetamin maddesi, 1.16 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda suç unsurlarıyla birlikte 13 şüpheli şahsa işlem yapılırken, adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama da, “Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıslar ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

