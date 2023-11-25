Zeytinburnu'nda tramvaya taşlı saldırı

Saldırı, saat 19.30 sıralarında T1 Kabataş-Bağcılar seferi yapan tramvayın Seyitnizam-Akşemsettin durağına yaklaştığı sırada yapıldı.
Tramvay durağa yaklaştığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından taş atıldı. Atılan taş tramvayın camını kırarak içeri düştü.
Olayda yaralanan olmazken, durağa yaklaşan tramvayda bulunan yolcular başka bir araca aktarıldı. Camı kırılan tramvay servis dışına alınarak Zeytinburnu park alanına çekildi.
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