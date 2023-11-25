Zeytinburnu'nda tramvaya taşlı saldırı

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya taşlı saldırı yapıldı. Atılan taş camı kırarak tramvayın içine düşerken olayda yaralanan olmadı.

Zeytinburnu'nda tramvaya taşlı saldırı

, saat 19.30 sıralarında T1 Kabataş-Bağcılar seferi yapan tramvayın Seyitnizam-Akşemsettin durağına yaklaştığı sırada yapıldı.

durağa yaklaştığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından taş atıldı. Atılan taş tramvayın camını kırarak içeri düştü.

Olayda yaralanan olmazken, durağa yaklaşan tramvayda bulunan yolcular başka bir araca aktarıldı. Camı kırılan tramvay servis dışına alınarak Zeytinburnu park alanına çekildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...