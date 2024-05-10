İzmir'de kaçak silah atölyesi baskınında 3 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde kaçak silah imalatı yapıldığı belirlenen adrese, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ve silah parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 2'sinin kesinleşmiş hapis cezasıyla da arandığı ortaya çıktı.

İzmir'de kaçak silah atölyesi baskınında 3 gözaltı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kuruçay semtinde bulunan bir adreste imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

3 ŞÜPHELİDE 2'Sİ FİRARİ ÇIKTI

Operasyon kapsamında olayla ilgili S.D. ve B.E. ile M.L. gözaltına alınırken, yapılan sorgulamada S.D.'nin cezaevi firarisi olduğu ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, B.E.'nin ise hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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