Bolu’da ulaşıma yüzde 63 zam

Bolu’da özel halk otobüslerindeki bilet fiyatlarına yüzde 63 oranında zam yapıldı. Tam bilet, 15 liradan 25 liraya yükseltilirken, öğrenci bileti ise 11 liradan 18 liraya yükseltildi.

Bolu’da ulaşıma yüzde 63 zam

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın talebi üzerine, Bolu Belediyesi Mayıs ayı 2. oturumunda, özel halk otobüsü bilet fiyatlarına zam yapılmasına dair hazırlanan gündem maddesi görüşüldü.

Şehir içi ulaşımda kullanılan özel halk otobüsleri ve taksilerde uygulanması istenen fiyat artışı oy birliğiyle kabul edildi.

Özel halk otobüslerinde tam bilet fiyatı 15 liradan 25 liraya, öğrenci bileti ise 11 liradan yüzde 63 zamlanarak 18 lira oldu. Taksilerde açılış ücreti 40 lira olarak belirlendi.

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