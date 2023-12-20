Ziraat Bankası personel alımı yazılı sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

Ziraat Bankası personel alımı sınavının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde duyurulacak. İşte, Ziraat Bankası personel alımı yazılı sınav sonucu hakkında bilgiler...



KİMLER BAŞARILI OLACAK?



Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; sorulan soruların 1. bölümden en az %50’sinin(en az 25 doğru), 2. bölümden en az %50’sinin(en az 20 doğru) ve 3. bölümden en az %50’sinin(en az 25 doğru) doğru olarak cevaplandırılması ve 60 ve üstü puan alınması gerekmektedir.



ZİRAAT BANKASI SINAV SONUCU AÇIKLANDI MI?



Sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecek.



Sınav itiraz tarihi dikkate alındığında, Ziraat Katılım Bankası sınav sonuçlarının 21 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor.



Yazılı sınav sonucuna itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 21 Aralık 2023 saat 17:00’a kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.



