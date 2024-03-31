Zonguldak Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Zonguldak Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe ilçe Oy Sonuçları Son Dakika

Zonguldak Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024 Zonguldak seçim sonuçları, Zonguldak ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi ilçede hangi partinin adayı önde gibi Zonguldak seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.

31 Mart 2024 Zonguldak yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.



Saat 22:50 itibarıyla sonuçlar;



CHP adayı TAHSİN ERDEM %53.11 oy oranı ile ilk sırada seçime devam ediyor.



AK PARTİ'nin adayı ÖMER SELİM ALAN ise %37.01 ile 2. sırada.



Zonguldak İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Zonguldak YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.