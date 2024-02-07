Zonguldak'ta 10 kaçak maden kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 10 maden ocağı kapatıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli'de 5 sahipsiz, merkez ilçede 2 sahipsiz ve 3 sahipli olmak üzere 10 maden ocağının ruhsatsız işletildiğini belirledi.



Üç vinç, 3 vagon, hava kompresörü ve 135 metre rayın bulunduğu maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından kapatıldı.



Malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



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