Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

Vali Hacıbektaşoğlu gazetecilere, saat 21.00 sıralarında özel maden işletmesinde 35 kişinin olduğu vardiyada, 2 işçinin çalıştığı ayakta göçük meydana geldiğini duyurmuştu.



Hacıbektaşoğlu, ihbarın ardından ekiplerin olay yerine intikal ettiğini belirterek, "Az önce iki madenci arkadaşımızdan biri sağ olarak çıkarıldı, kendinde ve şuuru açık. Diğer işçimizin de sağ olduğunu, ses alındığı biliyoruz. Bütün ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda da ona ulaşmalarını bekliyoruz. Geçmiş olsun." açıklamasını yapmıştı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Ekiplerin 5 saat süren çalışması sonucu maden işçisi Murat Çetinkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Haberi alıp maden ocağına gelen Çetinkaya'nın yakınları sinir krizi geçirdi.



Çetinkaya'nın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​



Vali Hacıbektaşoğlu da Çetinkaya'nın yakınlarına baş sağlığı dileyerek, taziyelerini bildirdi.