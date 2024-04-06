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Zonguldak'ta otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

-Ankara kara yolu Çaydeğirmeni mevkiinde Birol Y. (57) idaresindeki otomobil, İstanbul istikametinden Bartın istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık şarampole uçtu.

Kazada sürücü ile birlikte bulunan Emine Belinay Y., Emine Y., Nisanur Y. ve Yetinay Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ilçelerdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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