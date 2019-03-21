Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi İhsan Toptan Sokak'taki ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.



Olay yerine, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçükte mahsur kalan Soner Tarhan'ı (48) kurtarma çalışması başlatıldı.



Mesai arkadaşları, çevredeki maden ocaklarında bulunan maden işçileri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibinin de katıldığı ve yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Tarhan'ın cenazesi çıkarıldı.



Hayatını kaybeden Tarhan'ın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Tarhan'ın olay yerine gelen ailesi ve akrabaları güçlükle sakinleştirildi.



İKİ YIL ÖNCE EMEKLİ OLMUŞTU



Yaklaşık 2 yıl önce Tarhan'ın, özel bir maden ocağından emekli olduğu öğrenildi.