Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı arttırıldı

Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı arttırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla azami teminat tutarı 640 bin liradan, bir milyon 272 bin liraya yükseltildi.

Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı arttırıldı

'de yayımlanan tebliğe göre, Zorunlu Sigortası kapsamında, bir mesken için verilecek azami teminat tutarı 640 bin liradan, bir milyon 272 bin liraya yükseltildi.

Azami prim tutarı risk grubuna göre, en yüksek 869 lira, en düşük 252 lira oldu.

bedelinin tespitinde kullanılan sigorta bedeli hesabına esas metrekare tutarı da betonarme yapı tarzı için 6 bin lira, diğerleri için 4 bin lira olarak belirlendi.

Söz konusu tebliğ 1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olacak.

Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı arttırıldı - 1

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