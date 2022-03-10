Rusya ve Ukrayna'dan Antalya zirvesi (Lavrov ve Kuleba bir araya geldi)

Rusya-Ukrayna savaşının 15. gününde Antalya kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3'lü formatta barış görüşmesi gerçekleştirilirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kuruyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın görüşme sonrasında ayrı ayrı basın toplantısı yapacağı belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ve heyeti ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu üçlü zirve öncesinde ilk olarak Ukrayna heyetiyle bir araya gelirken, daha sonra da Rus heyetiyle görüştü.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna heyetiyle bir araya geldi.

LAVROV-KULEBA GÖRÜŞMESİNİN SAATİ BELLİ OLDU



Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şunlar denilmişti:



"Ukrayna, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla yapılacak üçlü görüşme saat 11:00’de öngörülüyor. Toplantıdan hemen sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ayrı bir basın toplantısı verecek. Söz konusu basın toplantısı otel binasında yapılacak"

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK



Kritik zirveden bir gün sonra, Antalya Diplomasi forumu başlayacak.



Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek forumun açılış konuşmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Foruma 3 bine yakın kişinin katılması bekleniyor. 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan ve 42 uluslararası teşkilat temsilcisi Antalya'da olacak. Türkiye'nin ilişkilerde normalleşmeye gittiği Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da katılımcılar arasında.