Ukrayna - Rusya savaşında 44. gün... Rusya tren istasyonunu vurdu: 39 ölü

Ukrayna - Rusya arasında savaş sürüyor...

Ukrayna Güvenlik Servisi Temsilcisi Artem Dekhtyarenko, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 4'ü çocuk 39 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.



Dekhtyarenko, Facebook hesabından "Rasistler Kramatorsk'taki tren istasyonuna ateş açtı. 4'ü çocuk 39 sivil öldü" bilgisini paylaşarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.



Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Gonçarenko, saldırıda yaralananların çoğunun durumunun ağır olduğunu, bazılarının kol ve bacaklarını kaybettiğini açıkladı.



Gonçarenko, hastanelerin yaralıları tedavi için yetişemediğini, yaklaşık 40 doktorun yaralıları ameliyat ettiğini aktararak, saldırı anında istasyonda yaklaşık 4 bin sivilin bulunduğunu söyledi.

RUS GÜÇLERCE "TOÇKA-U" FÜZESİYLE VURULDUĞU BİLDİRİLMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Kramatorsk istasyonunun Rus güçlerce "Toçka-U" füzesi ile vurulduğunu açıkladı. Zelenski, tren istasyonundaki saldırının ardından "Rusya sınır tanımayan bir kötülüktür" dedi.

RUSYA İNKAR ETTİ: TREN İSTASYONUNA FÜZE SALDIRISI AÇIKLAMALARI PROVOKASYON



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrindeki tren istasyonuna Rus güçlerince füzeli saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların "yanlış" ve "provokasyon" olduğunu bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna yönetiminin konuyla ilgili açıklamasının doğru olmadığı belirtildi.



Açıklamada, “Rusya tarafından 8 Nisan'da Kramatorsk şehrindeki tren istasyonuna gerçekleştirdiği iddia edilen ‘füze saldırısı’ ile ilgili tüm açıklamalar bir provokasyondur ve kesinlikle doğru değildir. 8 Nisan'da Rus silahlı kuvvetlerinin Kramatorsk şehrinde herhangi ateş etme görevi yoktu ve planlanmamıştı” ifadeleri kullandı.

Parçaları Kramatorsk tren istasyonunun yakınında bulunan ve görgü tanıklarınca görüntüleri yayınlanan Toçka-U taktik füzelerinin yalnızca Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığı aktarılan açıklamada, "14 Mart'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 19. Füze Tugayı, Donetsk şehir merkezine benzer bir şekilde Toçka-U füzesiyle saldırmış, olay yerinde sivillerden 17 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı" denildi.

Donestk Valisi, saldıradan önce tren istayonunda 4 binden fazla kişinin bulunduğunu açıkladı.

RUS ORDUSU LUHANSK'TA İTİLDİ



Diğer taraftan, Ukrayna Savunma Bakanlığı, Luhansk bölgesinde Rus güçlerin Ukrayna ordusunun karşı saldırısı ile birkaç kilometre geriye atıldığını, Çernigiv bölgesinde ise Gremyaç köyünün kurtarıldığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Luhansk'ta askerlerimiz başarılı karşı saldırı gerçekleştirdi ve düşman güçleri birkaç kilometre geriye atıldı. Çernigiv bölgesinde ise Gremyaç köyü Rus işgalcilerden kurtarıldı." bilgileri yer aldı.



Açıklamada, ayrıca Ukrayna özel kuvvetlerinin Rus güçlerinden kullanılabilir durumda birkaç hava savunma sistemini ele geçirdiği de bildirildi.



Rusya'nın tren istasyonunu İskender füzesi ile vurmasının ardından en az 30 kişi öldü.

42 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 42 askeri altyapı tesisinin gün içinde imha edildiğini bildirdi.



Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, gün içinde Ukrayna'nın Jitomir bölgesindeki bir tren istasyonunda askeri teçhizatların yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu aktardı.



Vurulan teçhizatların Donbas bölgesinde bulunan Ukrayna askeri birliklerine gönderilmesinin planlandığını savunan Konaşenkov, "Ukrayna'da gün içinde uçak saldırılarında 42 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.



Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 95 helikopter, 416 insansız hava aracı, 2 bin 3 tank ve zırhlı araç, 220 çok namlulu roketatar, 869 obüs ve havan topu ve 1902 özel askeri araç vuruldu" diye konuştu.



Ukrayna ve Rusya arasında şimdiye kadar 7 kez müzakere yapıldı.

KREMLİN: ÖNEMLİ SAYIDA KAYBIMIZ VAR



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıda Rusya'nın önemli sayıda asker kaybettiğini söyledi.



Peskov, Sky News'e verdiği röportajda, Rus birliklerinin sivilleri öldürdüğü iddiasını yalanladı.



Sokaklarda sivil cesetler olduğunu gösteren uydu görüntüleri ve fotoğrafların "sahte" olduğunu öne süren Peskov, "Buça sokaklarındaki cesetlere ilişkin vahşetle Rus ordusunun ortak bir yanı olabileceğini reddediyoruz." dedi.



24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana kaç sivilin öldüğü sorulan Peskov, rakamları "teyit edemedikleri" için cevap vermek istemediğini söyledi.



Peskov, kaç Rus askerinin öldürüldüğüne ilişkin bir soru üzerine ise tam bir sayı vermese de "Önemli sayıda asker kaybımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi." diye konuştu.



Kremlin'in savaşın bittiğini görmek istediğini kaydeden Peskov, "Ordumuz bu operasyonu sona erdirmek için elinden geleni yapıyor." şeklinde konuştu.

İKİ ÜLKENİN ASKERİ GÜÇ DENGESİ