Ukrayna - Rusya savaşında 54. gün... Ukrayna'dan 'Mariupol kırmızı çizgi olabilir' uyarısı

Rusya-Ukrayna savaşında 54. gündeyiz...

Rusya'nın "teslim olun yoksa öleceksiniz" ültimatomu karşılık bulmadı.

Kuşatma altındaki Mariupol kentinde Ukrayna askerlerinin direnişi sürüyor.

"MARİUPOL KIRMIZI ÇİZGİ OLABİLİR" UYARISI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ile Ukrayna arasında yakın zamanda herhangi bir diplomatik görüşme olmadığını aktardı. Kuleba, “Mariupol'deki durum hem askeri açıdan korkunç hem de yürek burkucu. Bu şehir artık yok oldu. Ukrayna ordusunun geri kalanı ve büyük bir sivil grup, temel olarak Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış durumda. Mücadelelerini sürdürüyorlar ancak Rus ordusunun Mariupol'deki davranışları, ne pahasına olursa olsun şehri yerle bir etmeye karar verdiklerini gösteriyor" dedi.



Rusya ile Ukrayna arasında dışişleri bakanları düzeyinde yakın zamanda herhangi bir diplomatik görüşme olmadığını belirten Kuleba, "Son haftalarda dışişleri bakanları düzeyinde Rus diplomatlarla herhangi bir bağlantımız olmadı. Tek temas düzeyi, çeşitli kurum temsilcileri ve parlamento üyelerinden oluşan müzakere ekibidir. Uzman düzeyde istişarelerini sürdürüyorlar ancak üst düzey görüşmeler gerçekleşmiyor. Özellikle Buça'dan sonra Ruslarla konuşmaya devam etmek zorlaştı. Başkanımızın da belirttiği gibi, Mariupol kırmızı bir çizgi olabilir" dedi.

"RUSYA'NIN KA-52 ALLİGATOR HELİKOPTERİNİ DÜŞÜRDÜK"

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdüklerini bildirdi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rus işgalcilerin barışçıl Ukrayna şehirlerini bombalamaya, roket ve topçu ateşi altında tutarak acı, ölüm ve anlaşmazlık getirmeye devam ettiği belirtildi.



Bununla birlikte, Rus işgalcilerin hem karada hem de havada önemli kayıplar vermeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Son 24 saatte aralarında KA-52 Alligator ve 2 adet Mi-24 helikopteri, 1 uçak ve Orlan-10 insansız hava aracını düşürdük." denildi.

ZELENSKİ: DÜNYA TEPKİ GÖSTERMELİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusunun ülkenin güneyinde Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlerine dünyanın tepki vermesi gerektiğini söyledi.



Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, 53'üncü günü geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirirken, "Dünya işgalcilerin Ukrayna'nın güneyinde Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlerine tepki göstermeli" dedi.



Rus ordusunun gözaltı işkence odaları kurduğunu öne süren Zelenski, "Yerel yöneticilerimiz ve dikkat çeken derneklerin liderleri kaçırılıyor. Öğretmenlere şantaj yapılıyor. Emeklilik maaşlarına el koyuluyor. İnsani yardımlar çalınıyor. İnsanlar açlığa sürükleniyor." ifadelerini kullandı.



Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruza hazırlandığına dikkati çeken Zelenski, "Kelimenin tam anlamıyla, Mariupol'u yok etmeye devam ettikleri gibi Donbass'ı da yok etmek istiyorlar. Donetsk ve Lugansk bölgelerini de yer yüzünden silmek istiyorlar" diye konuştu.

HARKOV'DA SON 4 GÜNDE 18 KİŞİ ÖLDÜ 106 KİŞİ YARALANDI



Zelenski, sürekli bombardıman altındaki Harkov şehrinde son 4 günde 18 kişinin öldüğünü ve 106 kişinin yaralandığını bildirdi.



Rus ordusunun saldırılarını "bilinçli terör" olarak niteleyen Zelenski, "Tabii ki Rusya'dan petrol tedarikine yönelik bir ambargo ihtiyacı her geçen gün artıyor. Artık, Avrupa ve Amerika'daki herkes, Rusya'nın açıkça Batı toplumlarını istikrarsızlaştırmaya çalıştığını görmeye başladı" dedi.



"SİLAHLARIMIZI 53 GÜNDÜR BEKLİYORUZ"



Zelenski, talep ettikleri silahları 53 gündür beklediklerini belirtti.



Bazı silah teslimatlarının mayısta başlayabileceği şeklinde formüle edilmesine sitem eden Zelenski, "Açıkça ifade etmek istiyorum. Silahlardaki her gecikme, her siyasi uzatma, Rusya'ya Ukraynalıların canını alma iznidir" ifadesini kullandı.