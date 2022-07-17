Türkiye'nin istediği SAMP-T füze savunma sistemi nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Türkiye'nin SAMP-T füze savunma sistemi konusunda Fransa'yla iş birliği yapmak istediğini söyledi. Peki SAMP-T nedir? Nasıl kullanılacak? Türkiye'nin özgün sistemlerine nasıl bir katkı verecek? NTV'den Yağız Şenkal, araştırdı.
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Haberler 17.07.2022 - 14:09| Son Güncelleme : 17.07.2022 - 14:13
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