Adım Adım Sağlık 24 Mart 2018

Öksürürken etrafa saçılan mikroplar hastalık yayar mı?
Altı soruda immünoretapi nedir?
Aerobik egzersiz yapmak öğrenmeyi artırır mı?
Sunuculuğunu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy'un üstlendiği "Adım Adım Sağlık", en merak edilen konularla NTV'de.
Koruyucu ve önleyici sağlık algısını oluşturmak, sağlıkta doğru bilinen yanlışları düzeltmek için yola çıkılan programda bu haftada farklı konular masaya yatırılıyor.
"Adım Adım Sağlık" Prof. Dr. Murat Aksoy'un keyifli sunumuyla 24 Mart Cumartesi 09.15'te NTV'de.