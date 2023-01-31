İdil Yazar ile Keyifli Tarifler (28 Ocak 2023)

Ekranların sevilen yüzü İdil Yazar yepyeni bir yemek programı ile NTV’de… Hem pratik hem hızlı tarifler, mutfak ile ilgili tüyolar, farklı pişirme teknikleri ve püf noktaları... Bu hafta kış mevsimine özel mineral ve vitamin deposu tatlar için mutfağa giren İdil Yazar, mantarlı mercimek pilavı ve üç renkli tahinli piyaz hazırlıyor. İdil Yazar ile Keyifli Tarifler Cumartesi 12.30’da NTV’de…

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