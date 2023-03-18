İdil Yazar ile Keyifli Tarifler | 18 Mart 2023

Hem pratik hem hızlı tarifler, mutfak ile ilgili tüyolar, farklı pişirme teknikleri ve püf noktaları... ☕ İdil Yazar, bu hafta nefis bir misafir menüsüyle karşınızda: Nohutlu kuzu, pirinç salatası ve tahin pekmezli mousse 📺 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler her cumartesi 12.30’da NTV’de!

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