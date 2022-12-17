İdil Yazar ile Keyifli Tarifler (17 Aralık 2022)

Ekranların sevilen yüzü İdil Yazar yepyeni bir yemek programı ile NTV’de…

Hem pratik hem hızlı tarifler, mutfak ile ilgili tüyolar, farklı pişirme teknikleri ve püf noktaları...

İdil Yazar’ın mutfağından lezzet dolu reçeteler izleyici ile buluşuyor. Bu haftaki bölümde İdil Yazar 'cevizli narlı brokoli salatası', 'Brüksel lahanası - Gnocchi' ve 'Fırında karnabahar nohut' tariflerini paylaştı.

İdil Yazar ile Keyifli Tarifler Cumartesi 14:30’da NTV’de…

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