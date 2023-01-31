Dilek Hanif, "feretiko" dokumasıyla ünlü Rize'de (Halkın Sanatı 28 Ocak 2023)
Kaybolmaya yüz tutan ve yeniden gün ışığına çıkartılan geleneksel el sanatları Dilek Hanif tasarımlarıyla güç kazanıyor. Dilek Hanif ile ‘Halkın Sanatı’ yepyeni bölümleriyle bir kez daha NTV’de başladı.
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