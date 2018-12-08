Adım Adım Sağlık 8 Aralık 2018

Sunuculuğunu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy'un üstlendiği 'Adım Adım Sağlık'ta bu hafta; çocuklarda sık rastlanan 3 KBB rahatsızlığı, beyin tümörüne işaret eden 4 belirti ve tüp bebek hakkında merak edilenler ekrana taşınıyor. Koruyucu ve önleyici sağlık algısını oluşturmak, sağlıkta doğru bilinen yanlışları düzeltmek için yola çıkan programda bu hafta; çocuklarda sık görülen bademcik, geniz eti ve orta kulak iltihabi, beyin tümörünün ayırt edici belirtileri ve tüp bebek konusunda doğru bilinen yanlışlar anlatılıyor.
'Adım Adım Sağlık' Prof. Dr. Murat Aksoy'un keyifli sunumuyla 8 Aralık Cumartesi 09.15'te NTV'de.